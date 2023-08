Musica sacra: santuario di Oropa, stasera concerto d’organo con Sebastiano Domina per ricordare il compositore Pietro Magri

Per celebrare la figura del compositore e organista Pietro Magri, a duecento anni dalla nascita, nella basilica di Oropa sono stati organizzati tre concerti d’organo: i primi due si sono svolti venerdì 28 luglio e l’ 11 agosto, stasera si terrà l’ultimo nella basilica antica, con ingresso libero.

Alle ore 21 Sebastiano Domina sarà protagonista del concerto d’organo. Il concerto avrà inizio con “Prière” di César Franck, un brano che trasmette una profonda preghiera attraverso il suono potente dell’organo. Seguirà poi “Danse Macabre” di Camille Saint-Saëns: in questa trascrizione per organo, l’organista dipingerà con i suoni le immagini della Danza Macabra, un tema caro all’iconografia medievale. Domina, con la sua abilità di unire passato e presente attraverso la musica, spazierà quindi tra le opere di Gigout, Bonnet, Vierne, per poi concludere con “Hommage à Frescobaldi” di Jean Langlais. Questo omaggio al celebre compositore italiano del XVI secolo, Girolamo Frescobaldi, rappresenta un tributo alla grande tradizione organistica del passato.

Nato nel ferrarese nel 1873, Pietro Magri si trasferì a Oropa nel 1919 dove fu organista e maestro di Cappella fino alla morte, avvenuta il 24 luglio 1937. Autore di centinaia di opere di musica sacra, Pietro Magri compose “La Regina delle Alpi” per celebrare la IV incoronazione della Madonna di Oropa del 1920.