Don Luigi Giussani e il senso religioso, la vita e la felicità, la passione per l’umano e per l’umanità. Con storie e testimonianze, domani su Rai Uno, dopo il Tg1 delle 8, Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato. Una puntata sul fondatore di Comunione e Liberazione, alla vigilia del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, che si apre a Rimini e sarà dedicato proprio ad una citazione di Giussani: “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”.