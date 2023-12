Sanità: Lazio, siglato protocollo tra Regione e Croce rossa. Valastro, “questa azione pilota sia di esempio”

“Sono grato e soddisfatto per il protocollo stipulato dalla Regione Lazio con la Croce rossa italiana. Agire attraverso il volontariato per migliorare l’accoglienza nelle strutture sanitarie è un riconoscimento al valore inestimabile di tante volontarie e volontari che contribuiscono sul piano socio assistenziale al miglioramento della qualità del servizio sanitario”. Lo dichiara il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro. “La Croce rossa italiana è un chiaro esempio di come si possa agire concretamente nel sostegno alle persone più fragili e di come la salute sia un diritto di tutte e tutti. Mi auguro che questa azione pilota nella Regione Lazio sia seguita anche da altre Regioni”, conclude Valastro.

