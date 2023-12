Riviste: Messaggero dei Ragazzi, nel numero di gennaio viaggi e migrazioni, tra storia e attualità

(Foto: Messaggero dei Ragazzi)

Novità per il “Messaggero dei Ragazzi” dal nuovo anno. A gennaio debutteranno due nuove rubriche che arricchiranno la rivista. La prima è “On the road” sul Codice della strada: i brevi racconti del simpatico nonno Guido, con suo nipote Andrea, aiuteranno a capire per bene come si sta sulla strada, rispettando le regole e, perché no, pure divertendosi. “In forma” è, invece, il nome della seconda nuova rubrica, con alcuni consigli pratici per stare in forma, per l’appunto, e farsi belle e belli.

Due i fil rouge del numero di gennaio: i viaggi e le migrazioni, tra storia e attualità. La rubrica “Focus” è dedicata a Marco Polo e alla sua meravigliosa esplorazione delle lontane terre orientali. A 700 anni dalla morte, avvenuta l’8 gennaio 1324, Francesca Capelli in “Marco Polo” ci aiuta a riscoprire chi era questo giovanissimo veneziano, figlio di mercanti, che nel 1271 accompagnò il padre e lo zio in Cina in un viaggio di tre anni, ma anche a capire il senso del viaggio alla fine del ‘200 e com’è cambiato nel tempo.

Nell’inchiesta “Possono starsene a casa loro” di Davide Penello si affronta, invece, il tema dei migranti adolescenti, a partire da esperienze concrete dei ragazzi. Cosa spinge un ragazzo o una ragazza a lasciare gli amici e gli affetti più cari per avventurarsi verso destinazioni incerte? A rispondere per primo è Danyl, adolescente ucraino giunto in Italia a causa della guerra, che nota come il colore della pelle faccia ancora troppa differenza nell’integrazione. Sta di fatto che il fenomeno degli adolescenti migranti è molto più diffuso di quello che sembra e molto più delicato: 13mila i minorenni stranieri non accompagnati arrivati in Italia attraverso il Mediterraneo e 50mila i minori rifugiati ucraini, secondo il Rapporto annuale 2022 dell’Unicef.

A mettersi nelle scarpe degli altri insegna, infine, Antonio Gregolin con “Il giovane scarparo”, parola che nel dialetto veneto significa “calzolaio”. Un mestiere che in pochi sanno fare e che Alessandro, 19enne di Montegalda nel Vicentino, ha scelto di continuare nella bottega di famiglia seguendo la tradizione famigliare: bisnonno, nonno e padre aggiustavano le scarpe. Oggi il giovane è tra i pochi calzolai in Italia.

Il dossier “Fratelli e sorelle così diversi così uguali” di Maria Giulia Baiocchi affronta il tema delle relazioni fraterne e dell’essere o meno gelosi, competitivi e litigiosi.

“Tecnologia: quanto mi costi?” è il tema della rubrica “Cose nostre “di fra Massimiliano Patassini, dedicata questo mese all’intelligenza artificiale.

Infine, ritorna il fumetto lungo “La sentinella del piccolo popolo”, che da marzo a giugno dello scorso anno ha accompagnato i lettori del MeRa. Quest’anno una nuova avventura fantasy per la giovane Elina che dovrà fare un incredibile viaggio in cerca di “Lacrime del drago”. I nuovi episodi, editi con successo di pubblico e di critica dalla casa francese Dupuis nel 2021 a firma di Carbone, Véronique Barrau e Charline Forns, sono pubblicati in Italia in esclusiva dalla rivista francescana, con traduzione di Luisa Varotto.