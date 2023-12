Sistema socio sanitario: Uneba Lombardia, domani un convegno con alcune proposte

Domani, mercoledì 20 dicembre, dalle 9, all’abbazia di Mirasole a Opera (Milano) si terrà il convegno “Regole di sistema e programmazione socio sanitaria regionale 2024-2026: ruolo e proposte di Uneba Lombardia”.

In programma l’intervento di tutte le commissioni di Uneba Lombardia: “Anziani”, “Disabili”, “Adi”, “Cure palliative”, “Giuridica”, “Pnrr, bandi e progetti”, “Minori”, “Lavoro”, “Formazione”.

Nel pomeriggio si riunirà il consiglio regionale Uneba Lombardia.

Tra i temi al centro della discussione, la dgr 1513 della Regione Lombardia che introduce il blocco all’aumento delle rette, su cui Uneba Lombardia si è espressa in termini critici, lamentando l’insufficienza degli stanziamenti; lo sviluppo del sociosanitario in Lombardia a partire dal Piano sociosanitario 2023/27 di Regione Lombardia.

