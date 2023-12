Natale: mons. Oliva (Locri-Gerace) agli studenti, “sogniamo un Natale per i cristiani, gli ebrei, i palestinesi, gli ucraini e i russi”

“Non perdete questo Natale, è il Natale vero, che non si lascia confondere con le spese e i regali, né accecare dal folgorio delle luci che non può diradare le tenebre del male”. Lo ha scritto mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri – Gerace, in una lettera indirizzata agli studenti e ai ragazzi della Locride. “Sogniamo un Natale diverso! Sogniamo anche la pace nel mondo. Sogniamo un Natale per tutti – scrive il presule – per i cristiani, gli ebrei, i palestinesi, gli ucraini e i russi”. Infatti, “quel bimbo è nato per tutti. Cammina anche tu con i Magi che da Paesi lontani lo cercano e lo adorano quando l’incontrano. E allora pace su Israele. Pace in Palestina. Pace in Ucraina, in Russia, nel mondo intero”. Da qui l’appello: “Accogli il bambino nel tuo cuore, se desideri pace. Nel cuore che, inquieto, cerca la gioia e la pace vera. Non smettiamo di amare. E avremo la pace, quella vera che nessuna guerra potrà conquistare”.

