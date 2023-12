Diocesi: Reggio Calabria, Csi in campo per due giorni di attività in favore di bambini e ragazzi calabresi

(foto Csi)

Si sono svolte l’8 ed il 12 dicembre scorso due giornate di attività in favore di bambini e ragazzi ad Arghilla, laboratori educativi, cura degli spazi ludici ed attività sportiva, per rilanciare il messaggio del gioco e dello sport al centro di un percorso educativo efficace. Il primo appuntamento dell’8 dicembre nel quartiere di Arghilla Nord, è stato con il laboratorio educativo di partecipazione e cittadinanza “Cresciuti a perdere palloni in mezzo alla strada”, con la testimonianza degli educatori della rete Energie di Comunità e gli scouts provenienti da tutta Italia impegnati nell’organizzazione di giochi di strada, partite e attività di pulizia del campetto di Modenelle, unico spazio ludico del territorio, nato a Maggio grazie alla rete messa in campo con associazioni, Comune di Reggio Calabria, Garante Metropolitano dell’infanzia e dell’adolescenza e grazie al Progetto Arianna Fuori dal labirinto, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il 12 dicembre giornata di calcio a 5 con l’esordio assoluto dei ragazzi della Polisportiva Arghilla a Colori nella categoria Open del Csi, nella partita contro i ragazzi dell’Asd La Nostra Valle di Condofuri, gara di apertura della fase provinciale del Campionato nazionale di Calcio a 5 Csi – XIV Edizione del Trofeo Oratorio Cup.