Medicina solidale: Scienza&Vita, oggi secondo webinar con don Angelelli e Cavicchi

È in programma per il pomeriggio di oggi, mercoledì 13 dicembre, la seconda tappa dell’itinerario di riflessione proposto da Scienza&Vita sulla “medicina solidale”. Il webinar, con inizio alle 18.30, si soffermerà maggiormente su alcuni aspetti fondativi della questione, senza dimenticare però l’esperienza operativa. L’intervento introduttivo di Ivan Cavicchi, docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofia della medicina all’Università Tor Vergata di Roma, condurrà i partecipanti al cuore della questione fondamentale: la medicina solidale è una “branca” della medicina o è la medicina in sé che affonda le sue radici costitutive nella solidarietà? E cosa si intende per “solidarietà” nell’ambito dell’agire medico? La risposta a questi interrogativi, solo apparentemente “teorici”, verrà poi essere riletta – da don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Cei, nel loro riflesso concreto e applicativo sull’attuale Sistema sanitario nazionale, gettando uno sguardo alle “logiche” prevalenti che oggi orientano l’attività delle strutture sanitarie pubbliche e private. Concluderà il nostro percorso la condivisione di alcune esperienze di “solidarietà medica” in vari territori, nazionali ed esteri. Sul tema interverrà anche il presidente di Scienza & Vita, Alberto Gambino. A moderare il webinar sarà Maurizio Calipari, portavoce di Scienza&Vita.

