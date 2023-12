Ue: Comece, al via le candidature per un tirocinio per “giovani appassionati della missione della Chiesa cattolica in Europa”

La Comece (Commissione degli episcopati dell’Unione europea) annuncia oggi il lancio del suo programma di tirocinio (Internship Programme) per l’autunno 2024, presentandolo come “una preziosa opportunità per i giovani appassionati della missione della Chiesa cattolica in Europa”. Il programma – spiega la Comece -“mira a offrire ai partecipanti una comprensione completa della politica dell’Unione europea e dei processi decisionali, oltre ad affinare le loro capacità di advocacy. Gli stagisti avranno la possibilità di immergersi a Bruxelles nel dinamico mondo della politica europea, acquisendo informazioni sulle complessità del processo decisionale e contribuendo agli sforzi di advocacy della Comece. Il tirocinio è progettato per una durata flessibile, consentendo agli stagisti di impegnarsi per un minimo di 3 mesi e fino a un massimo di 5 mesi. Lo stage inizierà a settembre 2024 e si estenderà fino a febbraio 2025. Nel comunicato di annuncio, la Comece incoraggia giovani provenienti da contesti e discipline accademiche diversi a presentare domanda. Le candidature saranno accettate fino al 16 febbraio 2024. Per maggiori informazioni e per partecipare al Comece Internship Programme, clicca qui.

