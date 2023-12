Società: Alleanza contro la povertà, ieri a Roma un evento per ripercorrere i suoi 10 anni di storia e confrontarsi sulle nuove sfide

Ripercorrere la storia, per affrontare la sfida delle povertà con consapevolezza, competenza e con la forza delle tante esperienze diverse, riunite dieci anni fa in un’Alleanza: è quanto ha voluto fare Alleanza contro la povertà in Italia, ieri, riunendo presso la sede nazionale delle Acli le diverse figure e realtà che, nel 2013, hanno dato vita a questa compagine, che oggi conta 35 organizzazioni.

A ripercorrere i passaggi e soprattutto le ragioni, lo spirito e la visione che hanno ispirato la nascita dell’Alleanza sono intervenuti, primi fra tutti, i presidenti delle due realtà che, dieci anni fa fecero nascere l’esperienza : mons. Carlo Roberto Maria Radaelli, presidente di Caritas Italiana, ed Emiliano Manfredonia, presidente nazionale di Acli.

La relazione introduttiva è stata poi tenuta da Antonio Russo, attuale portavoce dell’Alleanza, che ha ripercorso la storia della povertà e delle misure di contrasto nel nostro Paese, dal 2013 a oggi, parallelamente al lavoro di riflessione ed elaborazione di proposte e politiche da parte dell’Alleanza stessa. Sono quindi intervenuti alcuni di coloro che 10 anni fa hanno sentito il bisogno di dar vita a questa eterogenea e “visionaria” realtà, nata con lo scopo di affrontare la sfida che, allora come oggi, la povertà rappresentava: Cristiano Gori, Giovanni Bottalico e Roberto Rossini, che furono rispettivamente responsabile scientifico e portavoce dell’Alleanza, i quali hanno ricordato le difficoltà, le intenzioni e le emozioni che accompagnarono la nascita dell’Alleanza, ma soprattutto le conquiste fondamentali che questa ha compiuto nei suoi 10 anni di vita.

Dal passato e dalla storia, si è passati all’attualità della povertà, con l’intervento di Cristina Freguja, della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare dell’Istat, che ha aiutato a contestualizzare la povertà assoluta in Italia oggi. Si sono succedute poi le testimonianze di alcune delle organizzazioni che fanno parte dell’Alleanza contro la povertà: ActionAid, Salesiani per il sociale e Ali (Autonomie locali italiane).

È seguito un approfondimento scientifico della povertà e degli strumenti di contrasto, grazie alla presentazione del nuovo volume, curato dal comitato scientifico dell’Alleanza, “Sostegno ai poveri: quale riforma? Dal reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione” (Ed. Egea). Lo ha presentato Stefano Sacchi, coordinatore del Comitato scientifico, ripercorrendo le principali tappe della lotta alla povertà e mettendo in evidenza i limiti delle attuali misure. Sono intervenuti Luisa Corazza (Università del Molise), Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata) ed Elena Granaglia (Università di Roma Tre).

Lo sguardo si è infine allargato dalla dimensione italiana e quella europea, grazie all’intervento del commissario europeo Paolo Gentiloni.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /