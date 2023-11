Vita: convegno Mpv. Card. Zuppi, “la Chiesa italiana vi accompagna e vi promuove nel vostro cammino”

(foto: MPV)

“La Chiesa italiana vi accompagna e vi promuove nel vostro cammino”. Lo ha detto oggi il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenendo in video collegamento al 43° Convegno della Vita – organizzato dal Movimento per la Vita – che si è svolto a Firenze, alla presenza di 300 volontari da ogni parte d’Italia. “L’offensiva materialista per certi versi ha vinto. Il male è infatti attraente”, ha detto il presidente della Cei: “Ma l’umanità non si è saziata”, ha aggiunto, “l’uomo è affamato di amore, di giustizia, di bellezza”. Il card. Zuppi ha anche ricordato le parole di Papa Francesco: “Ogni bambino non nato, ma condannato ingiustamente ad essere abortito, ha il volto di Gesù Cristo, ha il volto del Signore, che prima ancora di nascere, e poi appena nato ha sperimentato il rifiuto del mondo”. Il card. Zuppi ha poi sottolineato la necessità di “bonificare e risanare le relazioni tra gli uomini”, ricostruire fiducia nella vita e negli altri. È la premessa indispensabile per quella “ecologia integrale che mette l’uomo al centro della Creazione fin dal suo concepimento”.