Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domani il racconto di migrazioni e Africa

Ucraina, Medio Oriente e migranti raccontano morte, rabbia e paura: dall’iniziale sconforto e incredulità, si passa a guardare e riflettere sul destino comune. La prossima puntata di Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti), in onda su Rai Tre, il prossimo 5 novembre, ore 7.30, si interroga su come affrontare queste cronache di dolore e paura per “costruire una umanità vera”, come dirà uno dei protagonisti del programma, Mamadou Kouassi (della Costa d’Avorio), la cui vita ha ispirato il film “Io Capitano”, di Matteo Garrone. Ospite di Eva Crosetta, padre Giulio Albanese, giornalista e missionario, testimone di coraggio per aver raccontato i dolori dell’Africa dalla prospettiva della speranza. È suo il convincimento che in un mondo flagellato dalle pandemie, dalle guerre e dalle morti sui barconi, l’informazione rappresenta la prima forma di solidarietà, perché è capace di svelare le ragioni del dolore e i “segni dei tempi”. All’interno, anche l’intervista al regista candidato all’Oscar, Matteo Garrone, che ha definito la sua pellicola in linea con il pensiero di Papa Francesco. Nel finale, un frammento dell’omelia del Papa nel suo viaggio in Congo e Sud Sudan.