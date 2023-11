Diocesi: Savona, Antonello Piccone confermato priore delle confraternite

Nei giorni scorsi, durante la riunione dei priori delle confraternite della diocesi di Savona, nell’Oratorio Nostra Signora di Castello, si è svolta la cerimonia di presentazione dei nuovi membri del Priorato diocesano, che resteranno in carica per cinque anni. Ecco i nomi: Ilaria Giusto (zona di Cogoleto), Gerolamo Delfino (zona di Varazze), Antonello Piccone (Stelle), Guido Canepa (Albisola e Celle Ligure), Alberto Barbarisi (Savona centro), Mario Spano (Savona periferia), Giovanni Pescio (Vado Ligure – Quiliano), Gianni Rosa (Spotorno – Noli), Daniele Pampararo (Finale Ligure). Tra loro, Piccone, già priore nel periodo precedente, è stato confermato priore diocesano mentre i vicepriori sono Pampararo e Pescio.

Il priore diocesano ha esortato i confratelli a vedere “il bicchiere mezzo pieno”. “Anche se ci sono delle difficoltà all’interno delle nostre confraternite occorre pensare in positivo, vedere il bello e il buono che possiamo fare, essere sempre concentrati sui sacramenti e la liturgia, che dobbiamo tenere viva. È fondamentale nelle nostre attività coinvolgere sempre più i sacerdoti e creare momenti d’incontro tra le confraternite delle varie zone”.