Maltempo: Cna Toscana, “vicini alle piccole e medie imprese artigiane che hanno riportato danni”

“Siamo vicini alle piccole e medie imprese artigiane che hanno riportato danni a causa della pioggia e del forte vento”. Lo afferma Luca Tonini, presidente di Cna Toscana (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), che sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi della forte ondata di maltempo che sta in queste ore coinvolgendo tutte le province della regione. Gli uffici di Cna Toscana e di tutte le sedi territoriali sono aperti a disposizione degli imprenditori per sostegno ed aiuto. “Stiamo già lavorando per studiare rapide misure di sostegno per tutte le piccole e medie imprese che hanno subìto danni ed allagamenti”, dice Tonini, già in contatto con tutti i presidenti territoriali delle Cna della Toscana per una prima valutazione sommaria dei danni subiti. Tonini conclude con un pensiero “alle famiglie delle vittime del maltempo alle quali esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà”.