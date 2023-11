Papa Francesco: a Charis, “ai Seminari di vita nuova seguano adeguati cammini” per “tener viva la grazia ricevuta”

“Un obiettivo che vi proponete, e che io stesso ho incoraggiato, è quello di estendere i cosiddetti ‘Seminari di vita nuova’ ovunque e per chiunque”. Lo ha detto Papa Francesco, questo pomeriggio, nell’udienza con i partecipanti all’incontro promosso dal Catholic Charismatic Renewal International Service (Charis), nell’Aula Paolo VI, in Vaticano. Il Pontefice ha sottolineato che “si tratta di momenti di ‘primo annuncio’, molto kerigmatici, che offrono alle persone la possibilità di un incontro con Gesù vivo, con la sua Parola e il suo Spirito, con la sua Chiesa sperimentata come ambiente accogliente, come luogo di grazia, di riconciliazione e di rinascita”. “Per questo – ha aggiunto il Papa -, vi ho esortato a proporre nel modo più vasto possibile questi Seminari”. La richiesta di oggi è la seguente: “Si stanno offrendo i Seminari di vita nuova nei vari contesti ecclesiali, anche in quelli più piccoli e remoti, anche in mezzo ai poveri, nelle zone periferiche? Un ostacolo potrebbe essere quello di pensare che solo le grandi strutture e i leader più in vista possano tenere questi Seminari, mentre in realtà anche i piccoli gruppi parrocchiali e i responsabili locali possono organizzarli e proporli alle persone del loro territorio”. “È da considerare inoltre – ha osservato Francesco – che i Seminari di vita nuova sono vissuti spesso dalle persone come esperienze molto coinvolgenti, che determinano un vero cambiamento di rotta nella loro vita. Tuttavia essi sono un inizio, un fuoco che si accende, molto intenso, ma che rischia di affievolirsi se non viene alimentato. Proprio per questo, dopo i Seminari, sono necessari adeguati cammini formativi, che aiutino a tener viva la grazia ricevuta e sostengano un processo graduale di crescita nella fede, nella vita di preghiera, nella condotta morale, nella partecipazione ai Sacramenti, alla carità e alla missione della Chiesa”.