Rinnovamento Carismatico: card. Cantalamessa, “la notizia divina si trasmette via Spirito Santo”

“Il mezzo naturale e primordiale con cui si trasmette la parola è il fiato, il soffio, la voce. Anche la parola di Dio segue questa legge e il soffio di Dio è lo Spirito Santo. Le notizie umane si trasmettono via voce, via radio, via cavo, via satellite, internet oggi. La notizia divina si trasmette via Spirito Santo, che ne è l’essenziale mezzo di comunicazione”. Lo ha detto il card. Raniero Cantalamessa, assistente ecclesiastico di Charis, nell’Aula Paolo VI, dove è riunito il movimento, in attesa dell’ingresso di Papa Francesco, definito dal cardinale “un dono” per Charis. “Le parole di Dio sono spirito e vita e non si possono trasmettere o accogliere che via Spirito”, ha aggiunto Cantalamessa, sottolineando il “primato dello Spirito Santo nell’annuncio”.

Quindi, l’attenzione del messaggio cristiano per la “gioia” piuttosto che sui “doveri morali”. “Il rinnovamento carismatico ci ha insegnato ad arrivare alla dichiarazione del capitolo ottavo dei Romani, ‘non c’è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù'”, ha sottolineato il cardinale ricordando che “il movimento carismatico può contribuire a una nuova stagione di evangelizzazione marcata dalla gioia”. “Il successo dell’annuncio non si misura dal numero di confessioni ascoltate o di comunioni distribuite ma da quante persone sono passate dall’essere cristiani nominali a cristiani attivi”.