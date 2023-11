Farmaci innovativi: Università Cattolica Milano, il 6 novembre un workshop sulla nuova normativa europea

Lunedì 6 novembre, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Milano, ospiterà il 2° workshop sulla revisione della EU’s pharmaceutical legislation dedicato al tema “Farmaci innovativi e valore terapeutico aggiunto”.

La complessa proposta di riforma della legislazione europea sui farmaci, presentata al Parlamento europeo la scorsa primavera da parte della Commissione europea, “ha avuto il merito – spiegano i promotori dell’evento – di dare un impulso a riconsiderare la normativa sui medicinali e di aprire un dibattito capace di andare oltre alle posizioni precostituite”. Di questo si occuperà il workshop in programma dalle 10 alle 13 nella Sala Negri da Oleggio dell’Ateneo (largo Gemelli 1). Dopo il saluto del rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, introdurranno il dibattito gli interventi del farmacologo Silvio Garattini, di Enrico Piccinini, responsabile per le malattie rare del gruppo Chiesi, e di Andrea Urbani, direttore Assessorato alla sanità della Regione Lazio (il Lazio è capofila sul farmaco all’interno della Conferenza delle regioni).

Seguiranno gli interventi tematici coordinati da Renato Balduzzi, docente di Diritto costituzionale all’Università Cattolica e organizzatore del seminario. Le conclusioni sono affidate a Sandra Gallina, direttore generale Dg Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea. L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale “Il diritto costituzionale della salute e dell’organizzazione sanitaria dopo l’emergenza della pandemia”, in cui sono coinvolte oltre all’Università Cattolica, capofila del progetto, gli atenei di Roma Tre, dell’Aquila, di Roma Tor Vergata e di Genova.