Diocesi: Caritas Senigallia, domenica sfilata solidale per sostenere progetti di reinserimento sociale e lavorativo

“Moda e solidarietà”. Questo il titolo della sfilata in programma domenica 5 novembre, a Senigallia, per iniziativa della Caritas diocesana che anche quest’anno propone l’evento benefico che nel 2022 venne dedicato a far fronte alle esigenze della popolazione alluvionata della vallata. Per il 2023, invece, si è scelto di sostenere il progetto di “Sartoria solidale” promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con la stilista Lio, al secolo, Anna Leoni, e rivolto ad un gruppo di donne di diverse nazionalità ed età con l’intento di contribuire al loro reinserimento dal punto di vista sociale e professionale. Domenica, dalle 17 in via Cellini 140, nello showroom della ditta Società della Pietra, sfileranno abiti – le Capsule Lio – della collezione autunno-inverno 2023/2024. Sarà possibile acquistarli con una donazione in favore del progetto di “Sartoria solidale”.