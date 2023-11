Diocesi: Roma, l’8 novembre la presentazione delle iniziative per i 1.700 anni della basilica lateranense

Si prepara a festeggiare i 1.700 anni la basilica di San Giovanni in Laterano. A partire dal 9 novembre prossimo e fino al 9 novembre 2024 verrà festeggiato l’importante anniversario dell’Arcibasilica del Santissimo Salvatore e

di San Giovanni Battista ed Evangelista, che fu inaugurata da Papa Silvestro ala presenza di Costantino nel 324. Il capitolo della Cattedrale del Papa e tutta la diocesi di Roma intendono proporre lungo tutto l’anno 2023-2024 diverse iniziative di carattere religioso e culturale per vivere l’evento. Per presentarle, si terrà una conferenza stampa nella Sala Cardinale Ugo Poletti del Palazzo del Vicariato, mercoledì 8 novembre alle ore 11, alla quale interverranno il cardinale vicario Angelo De Donatis, mons. Marco Frisina, direttore del Coro

della diocesi di Roma; mons. Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio per la pastorale universitaria della diocesi di Roma. Modererà padre Giulio Albanese, , direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali del Vicariato. “La cattedrale di Roma, Mater et Caput di tutte le Chiese di Roma e del mondo – sottolinea il card. De Donatis, arciprete della basilica lateranense – è un punto di riferimento particolarissimo per la nostra diocesi e per la Chiesa universale. In essa si respira la storia di diciassette secoli, di una Basilica costruita e ricostruita tre volte, fino ad arrivare all’attuale edificio del 1700. In esso hanno avuto sede cinque Concili Ecumenici. Nella sede della Cattedra di Pietro tutti i cristiani del mondo avvertono il legame con il Vescovo di Roma”. Inoltre, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario, l’Ufficio per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione cattolica della diocesi di Roma, bandisce un concorso dal titolo “La basilica lateranense tra fede e

storia”, per le scuole di ogni ordine e grado del territorio diocesano.