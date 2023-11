Papa Francesco: a Charis, “un aiuto per i singoli gruppi a uscire da una certa ristrettezza di vedute”

“Ascoltando e accogliendo tutto quanto si è sviluppato in questi anni (cinque, ndr), a livello della ‘corrente di grazia’ che è il Rinnovamento carismatico cattolico, Charis è chiamato ad essere una voce che accompagna e che indica a tutte le comunità una strada da percorrere in comunione”. Lo ha detto Papa Francesco, questo pomeriggio, nell’udienza con i partecipanti all’incontro promosso dal Catholic Charismatic Renewal International Service (Charis), nell’Aula Paolo VI, in Vaticano. “Charis è, per così dire, una ‘finestra’ sul mondo vasto e variegato del Rinnovamento carismatico cattolico – ha aggiunto il Pontefice -. Le persone che vi lavorano hanno la straordinaria opportunità di ‘affacciarsi’ da questa finestra e di guardare più lontano, di andare al di là dell’esperienza locale e conoscere la ricchezza di ciò che lo Spirito Santo suscita dappertutto, in contesti culturali, sociali, ecclesiali molto diversi”.

Soffermandosi sul discernimento e sulla condivisione di questa molteplicità di esperienze e di conoscenze, il Papa ha ribadito che “Charis può svolgere il suo servizio, aiutando i singoli gruppi a uscire da una certa ristrettezza di vedute e dando loro un respiro carismatico ed ecclesiale più ampio”.