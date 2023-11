Diocesi: Como, la Compagnia di Sant’Orsola dona alla Caritas una struttura per i bisogni emergenti del territorio. Due appuntamenti sul Rapporto Immigrazione

La Compagnia di Sant’Orsola in Como ha donato alla Fondazione Caritas Caritas Solidarietà e Servizio Onlus la struttura di via Prudenziana 17, a sostegno dei bisogni emergenti del territorio. Il passaggio ufficiale, che segue gli atti formali espletati nei mesi scorsi, è avvenuto in questi giorni, durante una celebrazione nella chiesa di Sant’Angela Merici che si trova all’interno della struttura che ospita, da alcuni anni, le attività di accoglienza dell’associazione Eskenosen. Erano presenti il cardinale Oscar Cantoni – che ha presieduto la messa –, le consacrate della Compagnia di Sant’Orsola, i rappresentanti della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus e della Caritas diocesana insieme alle tre famiglie dell’associazione residenti nel complesso, alle persone accolte e a numerosi sacerdoti. A ricevere il testimone sono state proprio le tre famiglie attualmente residenti nel complesso di via Prudenziana: Chiara e Mauro Magatti, fondatori dell’associazione Eskenosen, che vivono qui dal 2006 (i loro figli sono tutti grandi e in autonomia), Sara e Daniele Lissi con i loro 3 figli adolescenti e Carlotta e Patrick Mwanza con i loro 3 figli piccoli. Oggi nella struttura sono accolte famiglie e persone provenienti da Siria, Afghanistan, Nigeria, Guinea, Gambia e Ucraina.

“Questo luogo era la casa di madre Mella, iniziatrice della Compagnia di Sant’Orsola a Como – ricorda la consacrata Dina Salice –. Fu lasciata dalla sua famiglia alla Compagnia come luogo di preghiera, incontro, comunione, crescita spirituale”. “Le Figlie di Sant’Angela – è la riflessione di Chiara e Mauro Magatti – sono state generose perché hanno intuito che la Chiesa si rigenera quando il suo patrimonio viene messo in condizione di continuare a portare frutto e sono state coraggiose nell’avere coinvolto in questo percorso anche dei laici. Crediamo che questo possa essere in qualche modo un segno profetico ed esemplare rispetto alla gestione del patrimonio immobiliare di cui la Chiesa dispone”. Il presidente della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus, Mario Luppi ha espresso gratitudine alla Compagnia di Sant’Orsola “per la fiducia a noi accordata con questa donazione e felici che, grazie alla bella collaborazione da anni instaurata con l’associazione Eskenosen e con le famiglie qui residenti, questa struttura possa continuare ad essere un luogo di carità al servizio della città e della Chiesa di Como”.

La Caritas diocesana di Como ha programmato inoltre due serate per presentare il XXXII Rapporto Immigrazione curato da Caritas italiana e dalla Fondazione Migrantes. Si svolgeranno mercoledì 8 novembre a Morbegno (So), presso la sala Ipogea (in via V Alpini), alle ore 20.45 e giovedì 9 novembre alle ore 20.45 a Como presso il Cinema Astra di viale Giulio Cesare. Sarà presente Oliviero Forti responsabile dell’Ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas italiana.