Terremoto Centro Italia: Norcia, il 30 ottobre Messa all’interno della basilica di san Benedetto

foto SIR/Marco Calvarese

Il 30 ottobre alle 11.30, nel settimo anniversario del terremoto del 2016, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, celebrerà la Messa eccezionalmente all’interno della basilica di S. Benedetto. Per l’occasione benedirà anche le nuove campane che verranno ricollocate nella loro cella. La Messa sarà preceduta, alle 7.40, ora del sisma, da un momento di preghiera in Piazza San Benedetto, davanti il cantiere della basilica. “Dopo aver già celebrato negli anni passati – afferma il presule – in due chiese gravemente ferite dal terremoto (S. Salvatore a Campi di Norcia e la concattedrale di Santa Maria Argentea nel capoluogo comunale), accolgo con particolare soddisfazione la possibilità di ritrovare l’aula liturgica di San Benedetto ed esprimo viva ammirazione e gratitudine per la celerità ed efficienza con cui sta procedendo il cantiere della ricostruzione, al quale dedicano competenza, sollecitudine e passione gli Enti preposti e le maestranze”.