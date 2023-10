Movimento Laudato si’: dall’8 novembre il corso animatori per giovani europei dai 18 ai 35 anni

Ultimi giorni per iscriversi al Primo Corso per giovani da tutta Europa per Animatori Laudato Si’, in collaborazione con Agesci, Alpha Italia, Salesiani di Don Bosco e molte altre organizzazioni europee. I destinatari sono i giovani dai 18 ai 35 anni di tutta Europa. “Il corso Animatori Laudato Si’ – spiegano gli organizzatori in una nota – è una risposta alla chiamata della Chiesa a prendersi cura del Creato da parte di tutti i fedeli”. Ispirato dalla “Laudato si’” di Papa Francesco, il corso mira a “dare vita agli insegnamenti dell’enciclica e affrontare l’urgente necessità di proteggere e prendersi cura della casa comune”. Il Corso Animatori Laudato Si’ per giovani (18-35 anni) si terrà online dall’8 novembre, è gratuito e si compone di cinque moduli della durata di 90 minuti che possono essere seguiti in diretta o in differita. Il corso si terrà in inglese. La traduzione simultanea in italiano sarà disponibile al raggiungimento di un numero minimo di iscritti dall’Italia. “Questo corso europeo per Animatori Laudato Si’ è dedicato in particolare ai giovani che hanno vissuto la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, e successivamente l’evento ‘Together – Raduno del Popolo di Dio’ organizzato dalla Comunità di Taizè a Roma per offrire un’opportunità per continuare il cammino d’impegno insieme e, alla luce dell’Appello accorato di Papa Francesco nell’esortazione apostolica Laudate Deum, è adesso ancora più urgente ed importante prepararsi per alzarsi in fretta verso la COP28 sul clima”, afferma Cecilia Dall’Oglio, direttrice Programma Italiani del Movimento Laudato Si’. Il corso fornirà ai partecipanti competenze pratiche e conoscenze su come comprendere le questioni ambientali che colpiscono le loro comunità, progettare e attuare progetti per affrontare tali questioni e coinvolgere stakeholder nei loro sforzi.