Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la strage di Lewinston

“Profondamente rattristato nell’apprendere della terribile perdita di vite causata dalla sparatoria di massa a Lewinston”, il Papa – in un telegramma di cordoglio per la vittima della strage avvenuta nella città statunitense, inviato tramite il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin – esprime la sua “spirituale vicinanza a tutti coloro che soffrono a causa di questa inspiegabile tragedia, specialmente alle famiglie che hanno perso i loro cari”. Francesco, inoltre, elogia “i nobili sforzi dei primi soccorritori che si sono adoperati a proteggere la comunità, con la ferma fiducia che con la grazia di Dio possiamo trasformare il male in bene”.