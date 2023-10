Fisc: Roma, dal 23 al 25 novembre assemblea nazionale elettiva su “Una voce a servizio del Paese”

foto SIR/Marco Calvarese

“La Fisc: una voce a servizio del Paese. Informazione, cultura e sinodalità” è il tema della XX assemblea nazionale ordinaria elettiva della Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc) in programma a Roma, dal 23 al 25 novembre, nella sede del “Th Roma – Carpegna Palace Hotel”. L’apertura dei lavori, nel pomeriggio del 23 novembre, sarà affidata a mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana, cui seguiranno le relazioni del presidente nazionale, Mauro Ungaro, e del tesoriere, Simone Incicco. Il 24 novembre, dopo la Concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Baturi, è in programma l’intervento di Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel pomeriggio, si terrà l’assemblea dei direttori e dei delegati regionali della Fisc prima delle operazioni di voto per l’elezione dei membri del Consiglio nazionale e del Comitato tecnico consultivo. L’esito delle elezioni sarà reso noto in serata.