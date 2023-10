Cultura: Museo diocesano tridentino, da novembre a marzo tornano per il secondo anno i concerti serali di musica jazz nella sala degli arazzi

Il Museo diocesano tridentino promuove nuovamente “Note al Museo. Tra musica e arazzi”, il ciclo di concerti serali di musica jazz ospitati nella sala degli arazzi. Per il secondo anno consecutivo, questo progetto unico rappresenta un’eccellenza musicale che unisce tradizione e innovazione, creando un’esperienza coinvolgente per il pubblico.

“Da novembre 2023 a marzo 2024 verranno presentati otto concerti jazz sia con musicisti dalla carriera di successo a livello nazionale, che vantano collaborazioni con rinomati musicisti europei e americani, sia con i giovani talenti dal Conservatorio Bonporti di Trento: questa sinergia di esperienza e giovinezza contribuisce a rendere unico l’evento musicale e sottolinea l’impegno del progetto nel promuovere la crescita artistica delle nuove generazioni”, spiega una nota del Museo. Il progetto è un invito a esplorare la cultura, l’arte e la musica in modo integrato. Questa iniziativa è componente essenziale di una visione più ampia del Museo Diocesano Tridentino: enfatizza il suo ruolo come luogo di incontro e di dialogo tra le arti, riflette l’apertura del Museo alla città e la sua volontà di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.