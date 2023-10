Diocesi: mons. Tomasi (Treviso), “il male non ha l’ultima parola in questo mondo”

Cattedrale di Treviso piena di fedeli ieri sera, per la preghiera per la pace in Terra santa con adorazione eucaristica. Una preghiera che il vescovo, Michele Tomasi, ha introdotto ringraziando tutti i presenti che hanno accolto l’invito di Papa Francesco a condividere un momento di preghiera per la pace, in modo speciale in Terra santa, ma anche in Ucraina e in tutte le altre zone del mondo dove si vivono conflitti poco noti alle cronache, ma che portano dolore, morte e distruzione. “Questo nostro gesto – ha detto il vescovo – è un atto fortemente politico, perché con la nostra presenza, con la nostra preghiera al Signore, diciamo che il male non ha l’ultima parola in questo mondo. Noi crediamo questo e ci impegniamo a chiedere a Dio il dono della pace e a cercare insieme percorsi di pace”.