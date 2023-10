Cultura: natura e Costituzione, dibattiti, concerti e mostre. Il 29 ottobre dialogo con mons. Fabene, don Bignami, Mirabelli e Natoli

“Cantata della Natura”: questo il titolo dell’iniziativa culturale nell’ambito delle manifestazioni “Bergamo Brescia capitale della cultura”, che attraverso conferenze accompagnate da concerti e mostre d’arte dentro alcune fabbriche, sta per iniziare a Brescia. “Un inno alla bellezza, all’armonia, alla sostenibilità”, “un invito al rispetto per il Creato”. Così l’hanno definita gli organizzatori, fra i quali associazioni culturali come “Il Filo”, “Aldebaran Editions”, l’Orchestra filarmonica italiana ed altri enti che hanno condiviso l’idea di dedicare la prima edizione della rassegna alla tutela dell’ambiente nella nostra Carta costituzionale, o all’adozione delle strategie per conciliare produzione e sostenibilità ambientale. Natura e Costituzione, natura e industria, ecologia integrale e sviluppo sostenibile, argomenti al centro anche dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “Laudate Deum” e, in precedenza dell’enciclica “Laudato si'”. A discuterne sono stati invitati giuristi, filosofi, ecclesiastici, politici, scrittori e docenti universitari in due incontri seguiti da un appuntamento musicale e artistico. Si comincia il 29 ottobre alle ore 21 nella sede di “Cmc Industries”, a Cazzago San Martino (Bs) con “La nostra Costituzione si apre al respiro della Natura”. In programma gli interventi di: Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale; arcivescovo Fabio Fabene, sottosegretario del Sinodo dei vescovi, promotore del Festival dell’ecologia integrale; don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei; Salvatore Natoli, filosofo e saggista; Marco Boato, presidente del consiglio federale di Europa Verde. L’incontro sarà accompagnato dagli interventi musicali dell’“Alchemist String Quartet”. Appuntamenti successivi il 3 e l’11 novembre.