Cultura: BookCity Milano, “Artigiani di sogni”, incontri promossi da 7 case editrici cattoliche. Appuntamento con mons. Delpini e Calabresi

Per la prima volta sette case editrici cattoliche che hanno sede a Milano, su impulso e con il coordinamento della diocesi, si uniscono per un’iniziativa comune che si inserisce nella proposta culturale di BookCity 2023, in programma dal 15 al 19 novembre e presentata questa mattina a Milano. “Artigiani di sogni – Due giorni, dieci incontri, una comunità”: questo il titolo del progetto che verrà presentato durante una serata speciale che vedrà in dialogo Mario Calabresi, giornalista e scrittore, e l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, giovedì 16 novembre alle ore 18.30 (sala conferenze della Curia arcivescovile, piazza Fontana 2). Collocandosi nel filone tematico “Filosofia, psicologia e spiritualità”, gli editori coinvolti propongono poi 10 incontri, ognuno basato su uno o più libri con i relativi autori, “per approfondire i diversi aspetti di come oggi le religioni e la spiritualità possono mettersi a servizio dell’umano e della città”, spiega un comunicato. Due i luoghi individuati per gli incontri, “a creare quasi una casa della spiritualità”: il Museo diocesano (piazza Sant’Eustorgio, 3) e la Fondazione Ambrosianeum (via delle Ore, 3). Le case editrici che aderiscono al progetto sono Àncora, Ares, Itl libri, Paoline, San Paolo Edizioni, Ts Edizioni, Vita e pensiero. Dichiara mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura: “intendiamo portare dentro il vasto e nutrito mondo di BookCity un soggetto, quello delle fedi e delle religioni, che già opera e produce cultura nello spazio milanese. Con l’obiettivo di ascoltare e dialogare, per giungere tutti a riconoscere quanto la dimensione religiosa sia un ingrediente fondamentale della vita e della cultura. Lo facciamo con lo spirito degli artigiani, che si mettono al servizio di tutti creando legami e generando energie per nutrire il desiderio di bene e la speranza che abita ognuno di noi”. Il programma dettagliato degli incontri è disponibile su www.chiesadimilano.it.