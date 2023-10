Don Oreste Benzi: Apg23, a 16 anni dalla morte eventi in tutta Italia. Un docufilm in vista del centenario della nascita

A 16 anni dalla morte di don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), si terranno eventi in tutta Italia per ricordare la figura del “sacerdote dalla tonaca lisa”, profeta del nostro tempo e difensore degli ultimi.

“Oggi, dopo 16 anni, ci ritroviamo di nuovo a celebrare il giorno della nascita al cielo di don Oreste – dichiara Matteo Fadda, attuale presidente della Papa Giovanni XXIII -. Per noi è un giorno di festa, perché siamo felici che il nostro caro don sia già nella gioia eterna e perché rappresenta un’opportunità per condividere con tutti, specialmente i giovani, un ‘incontro simpatico con Cristo’, come ripeteva”.

Nato il 7 settembre 1925 a Sant’Andrea in Casale, una frazione del Comune di San Clemente nell’entroterra romagnolo, don Benzi ha dedicato tutta la sua vita all’impegno per i più poveri ed è morto a Rimini, nella sua canonica, il 2 novembre 2007. Servo di Dio, è in corso la sua causa di beatificazione.

La sera del 31 ottobre si terrà “La Notte di Don Oreste” a Chieti, Cuneo, Napoli e Rimini. A Piacenza si svolgerà invece “La libertà non si tratta”. Il 1° novembre si terranno invece dei momenti di preghiera in ricordo dei bambini non nati, proposti da don Benzi, presso i cimiteri di Bologna (Maggiore), Cuneo, Cuneo (Fossano), Cuneo (Savigliano), Forlì (Monumentale), Rimini, Verona (Legnago), Vicenza (Torri di Quartesolo). Il 5 novembre a Verona (Legnago) alle 16:15 nella p Parrocchia di Sant’Antonio di Casette si svolgerà lo spettacolo “L’armonia dell’accoglienza”.

In vista del centenario della nascita del sacerdote riminese, il 7 settembre 2025, è iniziata a Rimini la realizzazione di un film documentario sulla sua vita. Firmato da Kristian Gianfreda e prodotto da Coffee Time Film, avrà un titolo emblematico: “Il pazzo di Dio” e includerà interviste e testimonianze di persone che hanno conosciuto e lavorato con don Benzi, mostrando l’impatto che ha avuto sulle loro vite. La presentazione al pubblico è prevista nel 2025, in occasione del centenario della nascita del sacerdote; attualmente, il film è in fase di montaggio e sono necessari almeno 30mila euro per terminare la post-produzione. È possibile sostenere la produzione del film al link: https://daicistai.apg23.org/project/un-documentario-per-raccontare-don-oreste-benzi-il/