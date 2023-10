Papa Francesco: alla fine del Sinodo, “protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo”. Lo ha detto il Papa, in spagnolo, a conclusione della ventesima Congregazione generale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, svoltasi in Aula Paolo VI – e che si concluderà con la Messa di domani – sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Come “aiuto per il lavoro di ciascuno”, Francesco ha citato un testo di San Basilio sullo Spirito Santo. Poi il ringraziamento a tutti coloro che hanno animato il Sinodo, dalla fase di preparazione alla presidenza delle varie Congregazioni, e alle “persone nascoste, a tutti coloro che dietro le quinte hanno reso possibile tutto questo”. “Non dimenticatevi di mettere indietro l’orologio”, ha detto il Papa prima di congedarsi dall’Aula, riferendosi all’ora legale che scatta stanotte. In serata, nel corso di una conferenza stampa in Sala stampa vaticana, verrà presentato il Documento di Sintesi, che conclude la prima tappa dell’Assemblea e ha un carattere transitorio, in attesa dell’assemblea conclusiva in programma nell’ottobre prossimo.