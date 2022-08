Televisione: Rai 1, sabato 6 agosto in seconda serata il concerto di Riccardo Muti al santuario della Santa Casa di Loreto

Il concerto del 14 luglio del maestro Riccardo Muti svoltosi a Loreto nell’ambito dell’iniziativa “le vie dell’amicizia”, progetto di Ravenna Festival, sarà trasmesso da Rai 1 sabato 6 agosto in seconda serata. Lo annuncia la Delegazione pontificia per la Santa Casa di Loreto.

Il concerto, nato dalla collaborazione tra Ravenna Festival e la Delegazione pontificia, con il contributo della Regione Marche e di Bper Banca, ha rappresentato un evento artistico di alto rilievo. “Con questa manifestazione di grande livello artistico e spirituale ci auguriamo davvero la pace. Sarà il segno di un nuovo giorno quando rivedremo camminare insieme verso la Santa Casa i pellegrini provenienti dalla Russia e dall’Ucraina insieme. Attendiamo questo giorno”, ha ricordato il delegato pontificio, mons. Fabio Dal Cin. la sera dell’evento.

Per l’occasione inviato è stato inviato un telegramma dal segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin. con le parole di augurio del Santo Padre: “Il Santo Padre Francesco rivolge il suo cordiale saluto ai partecipanti delle ‘Vie dell’amicizia’ di Ravenna Festival promosso dal maestro Riccardo Muti in collaborazione con codesta Delegazione pontificia per diffondere un messaggio di pace e di fraternità. Sua Santità esprime apprezzamento per il significativo evento, e nell’unirsi spiritualmente ad esso, incoraggia a proseguire l’impegno di riaccendere nei cuori la speranza e favorire percorsi di solidarietà e di concordia mediante il linguaggio universale della musica. Con tali sentimenti egli è lieto di inviare ai presenti tutti la benedizione apostolica con un pensiero speciale per gli orchestrali e i coristi”.