Diocesi: Vittorio Veneto, “il prossimo anno scolastico partirà regolarmente l’attività del liceo sportivo Dante International College”

“Il liceo sportivo Dante International College continua la sua attività e, quindi, almeno il prossimo anno scolastico partirà regolarmente. Dopo la doccia fredda (giunta a sorpresa) della notizia della messa in liquidazione della società che gestisce la scuola serravallese, la diocesi di Vittorio Veneto e il Seminario vescovile (proprietario della struttura, concessa in comodato d’uso gratuito) rassicurano le famiglie degli studenti, confermando la disponibilità a concedere, per un anno, gli spazi necessari per il prosieguo del corso di studi”. È quanto si legge in una nota.

Preso atto della situazione della società, che solo qualche giorno fa – tramite il suo liquidatore – ha comunicato il recesso dai rapporti in essere, “il Seminario ha cercato una soluzione praticabile, volendo garantire agli studenti la possibilità di iniziare e terminare l’anno scolastico entrante, lasciando aperta anche la possibilità di rilanciare dal punto di vista culturale in senso lato una realtà storicamente di eccellenza”.

Con queste premesse “è stato raggiunto un accordo con Edoardo Fainello, fondatore dell’Accademia teatrale Da Ponte che già occupa parte dell’ex collegio e sta ottenendo lusinghieri riconoscimenti con i propri attori e allievi: il Seminario affiderà l’immobile all’Accademia, che si interfaccerà con le realtà giuridiche oggi presenti e operanti nella struttura al fine di organizzare una nuova gestione”.

A Fainello “è stato chiesto di presentare un progetto di rilancio complessivo dell’intera struttura, nell’intento condiviso di promuovere attività a favore dei giovani e sviluppare iniziative di richiamo culturale, sociale e turistico”.