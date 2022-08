Comunicazione: WeCa, al via l’esperienza su “LinkedIn”

L’Associazione Webmaster cattolici italiani (WeCa) sbarca su “LinkedIn”. Una piattaforma che, pur con una radice professionale, promuove reti e connessioni fra le persone con spazi di condivisioni e post. L’invito aperto è a collegarsi anche sotto forma di “esperienza lavorativa”, “volontario/socio” o, più semplicemente, “segui” in modo da cominciare a creare una rete WeCa anche su questo profilo. Per seguire WeCa su LinkedIn basta cliccare qui: https://www.linkedin.com/company/webcattolici/.

L’Associazione WebCattolici italiani intende offrirsi quale punto di riferimento per i siti informatici di ispirazione cattolica e la cui attività comprende la promozione di attività formative, educative e culturali; la diffusione di iniziative e proposte dell’uso della rete; la realizzazione, lo sviluppo e l’offerta di soluzioni software e di tecnologie infrastrutturali (connettività, supporti hardware e telematici) per facilitare l’accesso del mondo cattolico alla rete.