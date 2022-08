Panama: al via la seconda fase del dialogo nazionale. Mons. Ulloa, “troveremo soluzioni permanenti”

(Foto: diocesi di Panama)

Si apre a Panama la seconda fase del dialogo nazionale. Lo ha reso noto ieri, attraverso un comunicato, mons. José Domingo Ulloa, arcivescovo di Panama, confermando che proseguiranno i colloqui tra il Governo e i vari settori sociali del Paese, cercando accordi per garantire pace sociale.

L’arcivescovo ha confermato che la Chiesa è stata riconosciuta da tutte le parti come facilitatrice del dialogo nazionale con lo scopo di “promuovere la comunicazione in un ambiente di rispetto e di civiltà tra le parti, al fine di raggiungere una pacifica risoluzione dell’agenda di lavoro”.

Sull’andamento del lavoro svolto in queste settimane, mons. Ulloa ha esortato “a congratularci reciprocamente, per aver dimostrato ancora una volta che il dialogo è la via per trovare soluzioni”, e ha sottolineato che “insieme abbiamo ristabilito la pace sociale”.

L’arcivescovo ha evidenziato che questa prima parte dei colloqui deve lasciare il posto al “grande dialogo nazionale”, a cui tutti partecipano, e ha posto nelle mani di Dio questa seconda fase che sta per iniziare.

“Siamo grati per la comprensione degli altri attori sociali per aver accettato che questa prima fase fosse necessaria e urgente – ha affermato l’arcivescovo -. Ci uniremo presto nel grande dialogo nazionale, e speriamo che sia trasparente e rispettoso, e che ci porterà a trovare soluzioni permanenti per tutti indistintamente”.

La nota fa anche il punto sulla non sempre scontata applicazione, nel Paese, di alcuni punti su cui è stato raggiunto un accordo, in particolare rispetto al prezzo degli alimenti e del carburante Il Governo è stato sollecitato a vigilare su questi casi.