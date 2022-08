Spiritualità: Paravati, sabato la dedicazione della chiesa Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime

“Dopo anni di attesa, con grande gioia, la Fondazione ispirata ai carismi di Natuzza Evolo comunica la dedicazione della chiesa Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime in Paravati”. È quanto si legge in una nota del presidente della Fondazione “Cuore immacolato di Maria rifugio delle anime”. L’evento avverrà nella Villa della Gioia, sede della Fondazione, sabato 6 agosto alle 10, con una solenne liturgia presieduta dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro. “L’edificio di culto – prosegue il comunicato – è composto da quattro cappelle a forma circolare ed è capace di ospitare al suo interno circa tremila persone con una piazza antistante a forma di cuore, che può contenere diecimila pellegrini, a rappresentare il grande cuore della Madonna che si offre come rifugio per tutte le anime. La costruzione, così come l’intera Villa della Gioia, è frutto di un’apparizione che la mistica ebbe nel 1944 nell’umile casa dove si era appena sposata con Pasquale Nicolace. Nel corso della visione Natuzza racconta di aver detto alla Vergine: ‘Come vi ricevo in questa casa brutta?’. E la Madonna le rispose: ‘Non ti preoccupare, anche nella casa brutta possiamo venire, ma ci sarà una nuova casa, una chiesa, dedicata al Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime’”. Il programma della giornata prevede alle 7 l’apertura del cancello della Villa della Gioia; alle 10 inizio della liturgia di dedicazione. I pellegrini che giungeranno da fuori Paravati saranno accolti ai varchi di accesso e accompagnati alla Villa della Gioia con navette; la celebrazione sarà seguita dall’esterno della chiesa attraverso maxischermi; non ci sono posti a sedere nella piazza se non per i disabili; si potranno occupare tutte le aree circostanti la chiesa: parco verde, anfiteatro e piazzale inferiore; a conclusione della celebrazione, sarà possibile entrare nella chiesa che resterà aperta fino alle 20. Il 4 e il 5 agosto la Fondazione resterà chiusa per lavori di preparazione. Anche il giorno della dedicazione non sarà possibile visitare la tomba di Natuzza. Domenica 7 agosto la Villa della Gioia sarà aperta alle ore 7 e le sante messe saranno celebrate alle ore 8, 10, 11,30, 18,30. Nel mese di agosto le messe, feriali e festive, saranno alle ore 10,30 e 18,30.