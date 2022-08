Diocesi: Grottammare, settimana a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi

(foto Giornale Grottammare)

Prosegue a Grottammare la settimana di solidarietà organizzata dal Giornale Grottammare in collaborazione con l’azienda vivaistica Piante Marconi a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi. “Il noto poeta Gabriele D’Annunzio diceva: ‘Io ho quel che ho donato’. Questa legge antica sta a significare che tutti coloro che prestano un pò di se stessi per una causa giusta, si arricchiscono molto più di quanto diano. Pertanto, mettendo una piccola offerta nei bussolotti della Fondazione Ospedale Salesi, non si fa altro che esprimere gratitudine per quanto fatto dai volontari e restituire loro un po’ del bene ricevuto”. Sono state queste le parole di Guido Castelli, assessore della regione Marche, intervenuto alla serata di martedì scorso, in occasione della consegna del riconoscimento di “Amico della Fondazione Ospedale Salesi”, concesso dal presidente della fondazione Antonello Maraldo ad Alberto Marconi e Simone Incicco. “L’Ospedale Salesi è un nosocomio pediatrico materno – infantile di 2° livello, uno dei sei presenti in Italia, l’unico che assorbe come bacino di utenza il centro, medio e basso Adriatico”, ha dichiarato Maraldo, “La Fondazione si occupa di co-terapie, ovvero integra in maniera complementare tutto il percorso di cura”.