Diocesi: Lecce, video mapping nel chiostro del palazzo settecentesco in piazza del Duomo

(foto diocesi di Lecce)

Dal 4 agosto, tutte le sere dalle ore 21 fino alle ore 24, a Lecce sarà possibile assistere al video mapping “Chiostro di Luce” che arricchisce la visita del chiostro del palazzo settecentesco sede dell’antico seminario della città, che al primo piano ospita il Mudas-Museo di arte sacra. “Fruire l’arte per scoprire, ammirare e contemplare la bellezza che avvicina a Dio. Resta questo lo scopo di ogni azione della diocesi attraverso il servizio concreto e straordinario di ArtWork che, da 3 anni ormai, tiene aperte full-time le più belle chiese di Lecce, rende fruibile il nostro museo di arte sacra e, da pochi mesi, rende possibile un’esperienza straordinaria, impensabile fino a pochi anni fa: la visita al campanile dello Zimbalo attraverso un ascensore panoramico che consente di godere di visioni mozzafiato”. Queste le parole di mons. Michele Seccia, vescovo della diocesi di Lecce, che in occasione dell’inaugurazione del progetto “Chiostro di Luce” ha aggiunto, “Questa nuova proposta di ArtWork da un lato conferma l’attenzione della Cei, anche attraverso feconde sinergie, alla valorizzazione dei beni ecclesiastici; dall’altro permette di rivalutare ancora di più il chiostro del nostro antico Seminario, che diventa di notte un’innovativa galleria di tanti tesori nascosti nel cuore del barocco leccese.

Uno stimolo per approfondirne la conoscenza recandosi di persona nei luoghi che il centro storico di Lecce custodisce come scrigno prezioso”. ArtWork è risultata tra le cinque realtà cooperative vincitrici del bando “Co-operarte”, promosso dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Cei e da Confcooperative con il sostegno di Fondosviluppo e il supporto tecnico della Fondazione Fitzcarraldo. “Il bando Co-operarte è stato avviato in un momento di grande difficoltà per le imprese culturali. L’obiettivo era ed è ancora oggi quello di stimolare la capacità progettuale delle cooperative che operano nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico perché, anche in una fase così complessa come quella che stiamo vivendo, sappiano guardare all’innovazione e alla sostenibilità dei progetti”, ha dichiarato Irene Bongiovanni, presidente di Confcooperative cultura turismo sport. “Fare l’esperienza della bellezza aiuta molto la coscienza perché sono profondamente convinto che l’estetica conduca all’etica. E, per dirlo con altre parole, tutto ciò che è bello, tutto ciò che è arte da contemplare, da leggere, da ascoltare… rende migliore la persona, la mette nella condizione di un comportamento più etico”, ha dichiarato mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Jonio e vicepresidente della Cei, intervenuto all’inaugurazione durante la quale ha fatto i complimenti ad ArtWork, assieme a Gerardo Fascia, presidente di Confcooperative cultura turismo sport Puglia. “Il video mapping è certamente una soluzione tecnologica vicina al mondo dei giovani, e proprio per incentivarne l’accesso nel chiostro il ticket d’ingresso è gratuito per i ragazzi che viaggiano con la famiglia”, le parole di Paolo Babbo, presidente di ArtWork, “Pensiamo così anche di coinvolgere le tante famiglie pugliesi che scelgono Lecce per una passeggiata serale”.