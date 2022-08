Diocesi: Caritas vicentina, grazie alla collaborazione con il Rotary consegnate 7 borse di studio per il sostegno all’educazione scolastica

(Foto: Caritas diocesana vicentina)

E sono 11! Tante le edizioni del progetto a sostegno dell’educazione scolastica nato dalla collaborazione tra Fondazione Caritas Vicenza e il Rotary Club Vicenza Berici. Anche al termine di dell’anno scolastico 2021-2022, infatti, il Club ha donato alcune borse di studio a favore di studenti segnalati sulla base dei meriti scolastici e del reddito familiare dai Centri di ascolto e di accompagnamento di Caritas diocesana vicentina e dalle Conferenze San Vincenzo presenti nel territorio dei vicariati interessati (Vicenza, Riviera Berica, Camisano Vicentino, Lonigo e Noventa Vicentina).

Complessivamente le borse assegnate in questa edizione sono 7, del valore di 500 euro ciascuna, consegnate nella sede del Rotary Club Vicenza Berici ad altrettanti studenti dei primi anni delle scuole secondarie di secondo grado, alla presenza del presidente di Fondazione Caritas Vicenza don Enrico Pajarin, della neopresidente del club rotariano Carlotta Baruchello e del past president Paolo De Liberato.

“Questa collaborazione con il Rotary Club Vicenza Berici è per noi molto importante – afferma don Enrico Pajarin, direttore della Caritas diocesana vicentina e presidente della Fondazione Caritas Vicenza -, perché ha permesso in tutti questi anni a molti giovani e alle loro famiglie di poter contare su un sostegno concreto a favore del loro percorso di studi. L’educazione e l’apprendimento di competenze sono fondamentali per lo sviluppo della persona e per il percorso personale in ambito lavorativo e quindi diretto all’autonomia”.

“L’iniziativa che il nostro club promuove da oltre 10 anni vuole valorizzare l’impegno e la dedizione nello studio di questi ragazzi. Siamo orgogliosi che il nostro supporto consenta la prosecuzione del loro percorso didattico e ponga le basi di una futura indipendenza”, aggiunge Carlotta Baruchello, presidente del Rotary Club Vicenza Berici.