Diocesi: Ac Cerreto Sannita, stasera la prima edizione della “Cena dei Popoli”

“Una serata all’insegna della fraternità e della condivisione culturale multietnica, attraverso le specialità culinarie dei Paesi di origine di alcuni nostri amici”. È questo il biglietto da visita dell’Azione Cattolica interparrocchiale di Cerreto Sannita per la “Cena dei Popoli” che si svolgerà stasera a Cerreto nelle piazze Manni e San Martino, in collaborazione con la cooperativa sociale di comunità iCare, con il Forum dei Giovani di Cerreto, con la Protezione civile Titerno e con la Croce rossa-Comitato di San Lorenzello. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cerreto Sannita.

“Pietanze tipiche di alcuni Paesi, notizie e proverbi provenienti da queste nazioni, tra curiosità e tradizioni. Un’occasione per conoscere meglio tante famiglie che abitano nel nostro territorio. Un giro del mondo di cibo, sapori e musica. Un approfondire la cultura dell’incontro, auspicata da Papa Francesco nella Fratelli Tutti, attraverso una modalità gastronomica multiculturale ‘che significa che come popolo ci appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti’ – si legge in una nota -. E per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo, anzitutto, bisogno di dialogare. Un dialogo paziente e generoso fatto di incontro, relazione autentica, vicinanza, accoglienza, conoscenza, ascolto, sguardi e ricerca dei numerosissimi punti di contatto tra le persone”.