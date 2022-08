Emirati Arabi: Abu Dhabi, mons. Gaid ha incontrato l’ambasciatore Abdul Salam Al Madani per discutere di collaborazioni in campo caritativo e umanitario

Abdul Salam Al Madani, ambasciatore itinerante dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo per il Gcc e presidente della Fondazione umanitaria sostenibile Dihad, ha ricevuto il 1° agosto, nel suo ufficio ad Abu Dhabi, mons. Yoannis Lahzi Gaid, già segretario di Sua Santità Papa Francesco, membro dell’Alto Comitato per la Fratellanza umana e presidente dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo onlus”, e George Khraish, amministratore delegato Chss.

Durante la visita, le due parti, accompagnate dal Comitato organizzatore e dai partner della Fondazione umanitaria sostenibile Dihad, hanno discusso le modalità di collaborazione in campo caritativo e umanitario. Hanno anche affrontato il tema della ricerca scientifica e della formazione continua al fine di diffondere e rafforzare la convivenza e la pace offrendo soluzioni sostenibili a lungo termine.