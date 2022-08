San Francesco: Franceschini (ministro Cultura), “grato a Parlamento per approvazione unanime ddl su celebrazioni VIII centenario”

“Sono grato al Parlamento per l’approvazione pressoché unanime del disegno di legge che istituisce il Comitato nazionale per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco”. Così il ministro della Cultura Dario Franceschini, commentando l’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, ieri con 285 voti favorevoli, del disegno di legge per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. “Il provvedimento – prosegue Franceschini -, varato dal Consiglio dei ministri il 29 settembre dell’anno scorso, trova così il suo compimento, permettendo di programmare con il dovuto anticipo le attività per ricordare la vita, le opere e i luoghi legati al santo patrono d’Italia. A questo compito saranno chiamati a lavorare gli autorevoli componenti del Comitato che presto verranno indicati dal Governo, dalle istituzioni civili e religiose del territorio e dalla Società internazionale di studi francescani”.