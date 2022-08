Cultura: Brescia, visita gratuita dei musei civici nel periodo di agosto. Ma solo per residenti o per chi è nato in città

Da oggi a domenica 22 agosto “tutti i cittadini residenti a Brescia, o coloro che sono nati in città, potranno accedere al Museo di Santa Giulia, al Parco archeologico, arricchito ora dalla Vittoria Alata ricollocata nella cella orientale del Capitolium, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e al Museo delle armi Luigi Marzoli”. Lo rende noto il Comune di Brescia. “Sempre gratuito sarà l’accesso al progetto espositivo ‘Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli’” e altre tre mostre del Brescia Photo Festival: “Palmira. Una memoria negata” di Elio Clol, “Roma in Africa” di Donata Pizzi ed “Eros” di Bruno Cattani.

Nello stesso periodo l’accesso alla mostra “Alfred Seiland. Imperium Romanum. Fotografie 2005-2020″ verrà proposto con un biglietto speciale a tariffa agevolata di 7 euro. “Tutti gli accessi avverranno in piena osservanza delle recenti disposizioni in materia di contrasto all’emergenza sanitaria e con l’obbligo di essere in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass), in formato cartaceo o digitale, in corso di validità”. Orari: da martedì a venerdì dalle 12 alle 17.30, sabato, domenica e festivi, dalle 11 alle 18.