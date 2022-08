Disabilità: Santa Margherita Ligure, stasera la presentazione del libro “Peccato, io non sono sorda!” di Tiziana Cecchinelli

All’interno delle tre serate dedicate a Santa Margherita Ligure a “La cura e la città”, il 10 agosto, Tiziana Cecchinelli, figlia udente di genitori sordi, racconterà il suo libro “Peccato, io non sono sorda!”, alle 19 sulla spiaggia Mare per tutti di Ghiaia. “La sua penna fluida e coinvolgente ha saputo descrivere con sguardo diverso la disabilità proponendo una riflessione a tutto tondo sui concetti di normalità e diversità e sulla necessità di porsi in ascolto dei sentimenti, oltre che delle parole, per un viaggio delicato ed emozionante nel mondo della disabilità”, si legge in una nota.

“La cura e la città” è una iniziativa che vede la collaborazione di Centro culturale “Solidarietà”, delle parrocchie cittadine, dell’associazione “Paratetraplegici della Liguria”, Sportello informa disabili e Fish Liguria, gode del patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure.