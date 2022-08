Papa Francesco: a gruppo missionari Argentina, “‘missionare’ è uscire da se stessi per dare il meglio”

“Desidero salutare il gruppo di missionari, giovani e adulti in totale, che sono andati a ‘missionare’ tra i popoli originari di Salta, Victoria Este, diocesi di Orán”. Lo dice Papa Francesco in un videomessaggio a un gruppo di missionari argentini. Il Pontefice ricorda che “il motto della missione è ‘I sogni si costruiscono insieme’”. “Grazie per quello che avete fatto, grazie per questo lavoro. Andate avanti – è il suo incoraggiamento -. Perché ‘missionare’ è uscire da se stessi per dare il meglio di sé e il meglio che Dio regala, e questa è una cosa molto bella”.