Perù: muoiono in un incidente stradale due suore, un seminarista e un operatore pastorale della diocesi di Sicuani. La solidarietà dei vescovi

(Foto: Cep)

La Conferenza episcopale peruviana esprime le sue più sentite condoglianze ai familiari di suor Mercedes Rosalvina Tasayco Saravia e suor Thalía Maritza Tuanama Córdova, religiose della congregazione Canonesas de la Cruz, del seminarista Arnaldo Usca Capa e dell’agente pastorale Álvaro Enzo Rojo Olivera, della diocesi di Sicuani, morti lunedì scorso, a causa di un incidente stradale. L’episcopato peruviano porge le sue condoglianze anche al vescovo di Sicuani, mons. Pedro Bustamante, in unione spirituale e con speranza nella risurrezione.

La Cep, infine ,“si unisce a tutti i fedeli del Perù, in particolare a quelli di Sicuani, ed eleva la sua preghiera per questi nostri fratelli e sorelle che hanno perso la vita al servizio del Regno di Dio”.