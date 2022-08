R.D. Congo: ucciso da banditi armati un prete nella parrocchia di San Giuseppe Mukasa a Kikwit

Padre Godefroid Pembele Mandon è stato ucciso a colpi di armi da fuoco nella notte dal 6 al 7 agosto, presso la parrocchia di San Giuseppe Mukasa a Kikwit “da parte di banditi armati che hanno assalito la chiesa. Trasferito a Kinshasa, è morto domenica 7 agosto 2022 al centro ospedaliero Olive Lembe Kabila di Nsele, Nella stessa notte, dal 6 al 7 agosto 2022, anche un’altra parrocchia situata nella stessa città di Kikwit, Saint Murumba, è stata attaccata da banditi armati “che hanno derubato delle donne che si stavano preparando alla prima messa di un nuovo prete e hanno portato via molti beni a un catechista”, affermano fonti concordanti all’agenzia Fides. Il vescovo di Kikwit, mons. Timothée Bodika Mansiyai, si è detto “profondamente rattristato nell’annunciare ai suoi fedeli e alle persone di buona volontà” la notizia dell’uccisione del sacerdote. In un messaggio di cordoglio, Thesky Mayoko, notabile del luogo, scrive: “Condivido il dolore con tutta la comunità cristiana cattolica della città di Kikwit. E condanno con forza questa barbarie che attualmente domina nella città di Kikwit. Faccio appello alle autorità politico-amministrative della città di Kikwit affinché aprano un’inchiesta giudiziaria per rintracciare tutti gli autori di questo crimine per rispondere dei loro atti criminali davanti ai tribunali”.