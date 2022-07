Turismo: “Bell’Italia. In viaggio”, il 3 luglio a La7 Savona tra le mete raccontate

Il 3 luglio dalle ore 14 ci sarà anche Savona tra le mete proposte nella puntata di “Bell’Italia. In viaggio”, programma in onda su La7, nato nel 2021 dalla sinergia tra l’omonimo mensile e la rete televisiva, entrambi di proprietà di Cairo Communication, e che mostra le eccellenze del nostro Paese attraverso i paesaggi, la cultura e l’arte. Insieme a La7 la Conferenza episcopale italiana – si legge in una nota – ha realizzato una “visione” del bello racchiuso nelle chiese e nei musei delle diocesi. Domenica la seconda parte del programma sarà dedicata anche a Savona: la cattedrale Nostra Signora Assunta, il suo coro ligneo, la Cappella Sistina, il Chiostro francescano e gli Appartamenti di Pio VII saranno rivisitati, descritti e valorizzati nei particolari con l’utilizzo delle più moderne tecnologie. La conduzione è affidata a Fabio Troiano. “È un privilegio essere stati scelti dalla Cei come una delle prime diocesi coinvolte nel programma – dichiara il direttore dell’Ufficio beni culturali, Ugo Folco. “Tutta la troupe è rimasta affascinata di fronte alle bellezze che il complesso monumentale sa offrire ed era quasi incredule che tante opere d’arte fossero racchiuse in uno spazio così esiguo”.