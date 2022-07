Bioetica: Ateneo Regina Apostolorum, dal 4 luglio corso estivo di aggiornamento. Ci sarà anche un modulo per giornalisti

È in programma dal 4 all’8 luglio prossimi il XX corso estivo di aggiornamento in bioetica sul tema “Bioetica, morte e immortalità” promosso dalla facoltà di Bioetica dell’Ateneo pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con la Cattedra Unesco in Bioetica e diritti umani. L’appuntamento formativo, in programma ogni giorno dalle 15 alle 18.30 in presenza e online, presenta quest’anno una novità. Nelle mattine del 5 e 6 luglio, infatti, dalle 9 alle 13.00, verrà offerto un modulo dedicato ai giornalisti – in collaborazione con l’Università europea di Roma e in media partnership con Avvenire – per affrontare l’informazione su tematiche specifiche dal punto di vista etico e bioetico.

“L’idea – viene spiegato in una nota – nasce dall’esigenza di quanto sia spesso presente un vuoto conoscitivo nell’affrontare tematiche etiche e bioetiche nel mondo dell’informazione. Il non sapere e non comprendere a fondo determinate questioni, alimenta un caos conoscitivo che spesso sfocia in informazioni errate e faziose, fake news ecc. In tematiche etiche, neuroetiche e bioetiche occorre dunque fare chiarezza”. Le sessioni saranno a cura di giornalisti e bioeticisti con la partecipazione attiva a tavole rotonde e lavori in gruppo.

La XX edizione del Corso estivo di aggiornamento in bioetica, invece, “si propone uno studio interdisciplinare del fenomeno della morte e la ricerca dell’immortalità per favorire la conoscenza e comprensione delle tecniche, i benefici e i rischi inerenti con particolare attenzione alla loro sicurezza ed efficacia e soprattutto all’impatto sulla visione dell’uomo e quindi della natura umana, così come la intendiamo oggi e le eventuali conseguenze per le future generazioni. Si offre ai partecipanti la possibilità di acquisire le competenze necessarie per la valutazione etica delle tecnologie di avanguardia e gli strumenti efficaci per la gestione e la consulenza circa l’uso di queste ultime applicate nell’ambito della vita e della professione medica”.

Infine, il 7 luglio dalle 17 presso l’Ateneo, verrà presentato il libro “Enhancement Fit for Humanity: Perspectives on Emerging Technologies” (Routledge, 2022) a cura di Michael Baggot, Alberto García Gómez, Alberto Carrara e Joseph Tham, docenti della facoltà di Bioetica e filosofia, nato dalle conferenze presentate per la prima volta nel Corso estivo di Bioetica del 2018 intitolato “Human Enhancement: Bioethical Challenges of Emerging Technologies”.