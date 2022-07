Guerra Ucraina: Verbeek (CdE) condanna il rapimento del sindaco di Kherson. “Solidali con il popolo aggredito”

Leendert Verbeek, presidente del Congresso dei poteri locali e regionali (Foto Consiglio d'Europa)

“Condanno fermamente il continuo rapimento di rappresentanti locali in Ucraina, da ultimo quello del sindaco di Kherson, Ihor Kolykhayev, e chiedo il suo rilascio immediato”. Lo afferma Leendert Verbeek, presidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. “La pressione e le offese continue che subiscono gli eletti locali nei territori occupati illegalmente dell’Ucraina sono intollerabili. Sono presi di mira per il ruolo chiave che rivestono nel proteggere i loro cittadini e le loro comunità, e ci tengo a rendere omaggio alla loro resistenza feroce nel difendere l’Ucraina, l’Europa e la democrazia”. Il Congresso “deplora la guerra illegittima condotta dalla Federazione russa contro l’Ucraina. Continuiamo ad essere solidali con l’Ucraina e il suo popolo fino al giorno in cui vinceranno”.